أحلام تشعل أجواء حفل اليوم الوطني السعودي

اشعلت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء حفلها الغنائي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من أغنياتها الشهيرة





وقدمت أحلام خلال الحفل أغنية "بروضة قلبك"، كما أطربت المستمعين بـ"يا ليل يا جامع على الود قلبين" و والحفل





ويغيب الحضور الجماهيري عن الحفل بسبب جائحة فيروس كورونا.





يذكر أن أحلام وصت حي إلى جدة منذ ساعات قليلة لإحياء حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية