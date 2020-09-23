نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع االجمهور





ومن المقرر أيضًا أن يسافر صناع الفيلم الجمعة المقبلة إلى طنطا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور هناك.





الفيلم بطولة أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا.





ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان.





ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

يطير نجوم "زنزانة 7" إلى الإسكندرية اليوم الخميس للاحتفال بالفيلم مع الجمهور هناك، يحتفلون بالفيلم مع الجمهور.