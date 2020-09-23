نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع االجمهور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
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يطير نجوم "زنزانة 7" إلى الإسكندرية اليوم الخميس للاحتفال بالفيلم مع الجمهور هناك، يحتفلون بالفيلم مع الجمهور.

ومن المقرر أيضًا أن يسافر صناع الفيلم الجمعة المقبلة إلى طنطا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور هناك. 

الفيلم بطولة أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا.

ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان.

 ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

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