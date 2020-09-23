نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابق عن
عدم وجود رغبة لديه في أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفارس الابيض والنادي
الأهلي.
وقلل أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق،
من قوة ضغط السوشيال ميديا ومدى تأثيره على اللاعبين في الوقت الحالي.
وقال سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش إن
ضغط السوشيال ميديا "هزار" ولا يقارن بضغوط الجماهير داخل الملعب، مشيرا
إلى أن الوضع الحالي "أسهل من السهولة".
وتابع أنه لا يتمنى مواجهة الزمالك مع الأهلي
حال وصوله لنهائي دوري ابطال أفريقيا، مشيرا إلى أن مواجهة الوداد ستكون أفضل وأسهل
للزمالك في هذه الحالة.