إنتر ميلان يحسم مصير لاوتارو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفضت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع مارتينيز خلال الصيف الجاري، وذلك بعد اقتراب رحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.


وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي إنتر ميلان رفض رحيل لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النيراتزوري في تحقيق لقب الكالتشيو هذا الموسم وكذلك بطولة الدوري الأوروبي.


وتابعت الصحيفة، أن إدارة إنتر ميلان اتفقت مع نادي برشلونة، على إعارة لاوتارو خلال الصيف المقبل، مع وضع بند الشراء حال تألقه مع الفريق الإسباني.

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