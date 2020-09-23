مؤسسة نوبل تلغي حفل توزيع الجوائز بسبب "كورونا"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

قال القائمون على جائزة نوبل، إن الفائزين هذا العام لن يتسلموا ميدالياتهم وشهاداتهم في قاعة الاحتفالات في ستوكهولم كما جرت العادة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدلا من ذلك ستوزع الجوائز، التي من المنتظر إعلانها الشهر القادم، خلال حفل مذاع تلفزيونيا في ديسمبر كانون الأول مع تسلم كل فائز جائزته في بلده.

وكانت مؤسسة نوبل ألغت المأدبة الفاخرة التي تقام عند نهاية الاحتفالات السنوية في ديسمبر كانون الأول. وهذه هي المرة الأولى التي تلغى فيها المأدبة منذ 1956.

وقال لارس هيكينستن رئيس مؤسسة نوبل لوكالة أنباء تي.تي. ”قررنا بالفعل في الربيع ألا نقيم حفلا تقليديا لتوزيع الجوائز“ وأضاف ”لكننا أردنا الانتظار حتى انتهاء الصيف لنرى ما سيحدث قبل أن نعلن عن ذلك“.

وقال إن كل فائز سيتسلم جائزته سواء في السفارة السويدية أو المؤسسة التي يعمل فيها.

ويقام حفل جائزة نوبل المرموقة للسلام في أوسلو حيث تختار الفائز بها لجنة نرويجية.

والجوائز التي تمنح في مجالات العلوم والآداب والسلام تأسست ومولت بناء على وصية رجل الأعمال السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل وتُقدم منذ عام 1901.

وسجلت السويد أكثر من 5850 وفاة بكوفيد-19 وهو رقم كبير نسبة إلى عدد السكان بالمقارنة مع نظيراتها من دول الشمال إلا أنه يظل أقل من العدد في دول أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا.


أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مصير أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ 35 دقيقة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 9 ساعات

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم

منذ 14 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كيفن دي بروين يحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع السيتي

منذ ساعة و 25 دقيقة

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:00 ص

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»