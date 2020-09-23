رئيس المقاصة: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ان هناك شخص خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .

 

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان المقاصة ليس لديه اي مشكلة بعد رحيل ايهاب جلال ، خاصة واننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .

 

وتابع كنا نأمل إستمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم ، ونبدأ في التحضير لإختيار مدرب للفريق خلال الايام القليلة القادمة .

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