رئيس المقاصة: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
محمد جمال
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قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ان هناك شخص خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .
وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج
البريمو على قناة Ten
مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان المقاصة ليس لديه اي مشكلة بعد رحيل
ايهاب جلال ، خاصة واننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب
على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .
وتابع كنا نأمل إستمرار المدرب معنا لنهاية
هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم ، ونبدأ في التحضير لإختيار مدرب للفريق خلال
الايام القليلة القادمة .