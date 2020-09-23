وكيله: جمهور الريال عامل بيل بطريقة لا يستحقها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد وكيل الويلزي جاريث بيل، أن المعاملة التي نالها اللاعب في من قبل جمهور ريال مدريد "تدعو للخجل".


 وقال جوناثان بارنيت وكيل بيل الذي وصل الشهر الجاري إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم "اعتقد أن ما فعله المشجعون مخجل ولم يساعده النادي"، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء.


وأضاف "شخص ما يحقق كل ما أنجزه للنادي على مدار سبعة أعوام كان ينبغي أن يحصل على معاملة أفضل"، معترفاً أن الويلزي (31 عاماً) ربما يبقى لوقت أطول من المتوقع في فريق الشمال اللندني. كما أكد بارنيت أن توتنهام هو الفريق الذي "يريد بيل اللعب" في صفوفه، موضحاً "لا أرى أن هناك مشكلة إذا كان يريد عاماً آخراً".


وعن احتمالات عودته للفريق الإسباني، قال "نتمنى ألا تطرح هذه الفكرة. سيحقق الكثير من النجاح مع توتنهام الذي سيرغب في الاستمرار به وسيكون من السهل حينها التوصل لاتفاق".


 كان بيل قد رحل عن الـ(سبرز) في 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (92 مليون يورو) في صفقة قياسية بمعايير تلك الفترة، ولديه عقدا ساريا مع الريال حتى 2022.

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