بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم الأهلي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة الأنباء التفاوض مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للتعاقد معه مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات بيراميدز مع هاني سعيد

وقال سعيد، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن بيراميدز لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع أزارو، رغم أنه لاعب كبير ومهاجم رائع.


وأضاف مدير بيراميدز: "لم نقدم أي عرض لشراء أزارو، نتابع بعض اللاعبين بدوريات خارج مصر، ولكننا لم نحسم أي صفقة جديدة، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي".


وتابع: "مسألة تغيير الجهاز الفني صعبة للغاية في الوقت الحالي، قبل استكمال كأس الكونفدرالية الأفريقية".


وعن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال أتم هاني سعيد: " بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال، مدرب المقاصة".

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