وكيل إيهاب جلال يوضح كواليس رحيله عن المقاصة ويكشف مفاجأة جديدة

تحدث تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال مدرب نادي مصر المقاصة السابق عن كواليس رحيله عن تدريب النادي الفيومي في الساعات القليلة الماضية.

وكشف تامر النحاس عن أن قرار إيهاب جلال بالرحيل عن مصر المقاصة غير مرتبط بالعروض التي تلقاها لأنها موجودة منذ شهر تقريبا.

وأكد النحاس في تصريحات لبرنامج الماتش أن جلال تلقى العديد من العروض لكنه كان يرفض العروض تقديرا للمقاصة خاصة وأنه تولى المهمة لهدف معين وهو الابتعاد عن شبح الهبوط والوصول لترتيب جيد في البطولة.

وأشار إلى أن جلال اخطر المقاصة في انذار رسمي بالرحيل وأمهله ٣ أيام لصرف مستحقاته.

وأفاد بأن المصري طلب من إيهاب جلال العودة لقيادة الفريق لكنه اشترط الحصول على موافقة مسؤولي المقاصة أولا.