شاعر غنائي شهير يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الشاعر الغنائي الكبير كريم العراقي عن إصابته بمرض السرطان الذي دفعه الى الرقود في المستشفى.

طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وقال في تصريحات صحافية: "أصدقائي وإخواني وأهلي شكرا لكم على موقفكم الداعم لي وعلى دعواتكم التي زادتني عزما وصبرا وقوة للانتصار على المرض الخبيث".

وأضاف "أخضع لـ6 جلسات علاج كيميائي من ثم أجري جراحة بإذن الله ستضع حدا لهذا المرض، وادعو الله بالشفاء لجميع المرضى، شكرا لكم جميعا".

وكان آخر أعمال العراقي تعاونه مع الفنان كاظم الساهر في قصيدة (لا تظلميه) والتي سطر كلماتها العراقي ولحنها كاظم، ومدتها 10 دقائق تقريبا، ومن المتوقع طرحها قريبا.


أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

كيفن دي بروين يحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع السيتي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تطورات مصير أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ 35 دقيقة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:00 ص

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»