مدرب أهلي جدة يعلن أجراء تعديلات بالجملة على تشكيل الفريق أمام استقلال طهران

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني للأهلي السعودي أنه سيمنح عددا من اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة في المباراة بسبب كثرة البطاقات الصفراء.

 

ويلتقي الأهلي مع الاستقلال غدا الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علما بأنه ضمن مقعده في دور الستة عشر بالبطولة.

 

وأكد فلادان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن هناك الكثير من اللاعبين الأساسيين حصلوا على بطاقات صفراء وأنه سيقوم بالدفع بعدد من البدلاء في مباراة الغد حتى لا يفقد لاعبين مهمين في الدور التالي كما أن غيابهم عن لقاء الغد سيمنحهم راحة كافية ليكونوا في كامل جاهزيتهم لمواجهات دور الستة عشر.

 

وقال إنه أكد للاعبيه على أهمية المباراة وضرورة عدم التهاون فيها خاصة بعد ضمان التأهل للدور التالي.

 

وأضاف فلادان أنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل الفريق وأنه يحرص على منحهم الفرصة كاملة.

 

وشدد مدرب الأهلي على أهمية المباريات المقبلة في البطولة واللعب في المراحل الحاسمة قبل الاستعداد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

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