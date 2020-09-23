رجل أعمال مصري: ثورة 25 يناير شردت جماعة الإخوان الإرهابية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
أشرف السعد
أشرف السعد
كـسـاب أحـمـد
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قال أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم بلندن، إن أي شخص كان ينتظر حدوث ثورة، بناءً على دعوة المقاول الهارب محمد علي يوم 20 سبتمبر، يجب عليه أن يعرض نفسه على طبيب نفسي.

وتابع "السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه يجب الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الشخصي، خاصة أنه من الجيش المصري، معقبًا:" الجيش هو الحامي، من غير جيش وزير الداخلية أو وزير التعليم مش هيعرف يقعد في مكتب، لولوا الجيش ل سقطت الدولة المصرية بالكامل، أنا مفتون بالجيش".

ولفت إلى أن ثورة يناير شردت جماعة الإخوان وأتباعها ولم تشرد النظام مبارك، معقبًا: "محمد البرادعي كان رأسه برأس قيادات دول العالم، ثورة يناير شردته، الرئيس مبارك مات رأسه مرفوعة وتم إعداد له جنازة عسكرية"

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