المعادي يفوز على النهضة استعدادا للقسم الثالث

Advertisements

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي على نادي النهضة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى تجارب الفريق الودية، قبل مواجهة البدرشين ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بالقسم الثالث



أحرز أهداف المعادي كلا من عمر علي، وبدر إبراهيم، وابراهيم ضيوف، وادريسا توريه.



يذكر أن أخر مباراة لعبها المعادي، كانت امام الدخان على ملعبه في العاشر من مارس الماضى، وتعادل بهدف لكلا منهما، أحرز هدف الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، وتعادل عمر علي (الدون) للمعادي.



ويحتل المعادي المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل البدرشين المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.