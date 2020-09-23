آمنة نصير تعليقا على حرمانية تعطر النساء: "هي الست فاضية تغمز وتلاغي؟"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:24 ص
آمنة نصير
آمنة نصير
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة، على تعطر المرأة بهدف إثارة غرائز الرجال ولفت انتباههم، وقالت: "يا أخويا الست فيها اللي مكفيها هي فايقة للي بتقوله ده، الست مش فايقة تغمز لده ولده، الست الله يعينها".

وقالت آمنة نصير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه في زماننا هذا الحر يكون شديدا، وقد تصدر روائح كريهة، واستخدام الطيب والروائح جائز، أما في العصور القديمة كانت بعض النساء تتعطر من أجل لفت انتباه الرجال فتم وصفها بهذا الوصف، لأن تلك هي طريقة لفت الانتباه الوحيدة في هذا الزمان، وانتقدت بعض المشايخ التي تعمم ذلك وتصف المرأة التي تتعطر بهذا الوصف الصعب للغاية، وطالما التعطر جاء بشكل متزن وليس بالشكل النفاذ لإعطاء رسالة ما فهو جائز.


وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد تقدم بالاعتذار على الهواء لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لتعرضه للهجوم بسبب بعض الفتاوى.

وخاطب مفتي الجمهورية: "هذا قدرك ولك الأجر والمثوبة"، منوهًا بأن هناك جهات مغرضة تحاول النيل من مقام العالم الجليل الدكتور شوقي علام، معقبًا: "لن نسمح بمحاولات إرهاب هذا العالم والقامة الجليلة".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مهاجمو فتوى فضيلة المفتي عن عطر المرأة لا يفهمون شيئا عن الدين، منوهًا بأن هناك حديث للرسول –صلى الله عليه وسلم- قال فيه: " أيُّما امرأةٍ استَعْطَرت فمرَّت على قومٍ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ"، وهذا الحديث يقصد من تعطرت بهدف تحريض الرجل على فتنة عن قصد، ولا يمكن تعميم الحديث على جميع المسلمات، فلو خرجت المرأة وتعطرت لترضى عن نفسها ولا تؤذي أحد برائحة متغيرة لا ينطبق عليها الحديث، معلقًا: "عدم الفهم بيودينا في داهية، ومش كفاية انه مش فاهم داخل يعدل على سماحة المفتي".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، والتعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، مشيرا إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور.

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