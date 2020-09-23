رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الأربعاء ليلًا:
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند ومنخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 43
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الاربعاء طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

أخبار تهمك

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ ساعتين

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ 38 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل| انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

طقس اليوم.. شديد الحرارة على هذه المناطق (تفاصيل)

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس.. أمطار خفيفة متفرقة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة تصل لـ42

العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء.. شبورة صباحا وحار على هذه المناطق

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

11:35 م

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

12:25 ص

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»