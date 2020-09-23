الحضري يرد على تسريبات الفتاة المكسيكية

ظهرت بعض التسريبات لحارس المنتخب المصري السابق، عصام الحضري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحرص عصام الحضري، على الرد على هذه لتسريبات، في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، مؤكدا أنه يثق في نفسه، ولا يلتفت إلى شيء يتم تداوله.

وواصل، " أحمد الله، الجميع يعلم جيدا من هو عصام الحضري، وثقتي في نفسي تكفيني، فضلا عن أن حب الناس هو الأهم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنه تم تداول مقطع صوتي نسب إلى عصام الحضري، مع إحدى المعجبات من المكسيك، خلال الآونة الأخيرة.