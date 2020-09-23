بعد الانخفاض.. تعرف على مصير أسعار الذهب الأيام المقبلة (فيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، إن سعر المعدن الأصفر لا يستقر عند حد معين، حيث إنه يخضع لمضاربات عديدة من البورصات العالمية.

وأشار "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن جني الأرباح والمضاربات العالمية من أسباب انخفاض أسعار الذهب، متوقعا أن أسعار الذهب ستصعد تدريجيا الفترة المقبلة.

هذا، واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-9-2020، بعد حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 833 جنيهًا وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب
عيار ١٨:711.40
عيار ٢١: 830
عيار ٢٤: 948.55
الجنيه الذهب: 6640
السعر العالمي: 1904

أسعار الذهب في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 715.75 جنيهًا
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 954.25 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 835 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب إلى 6680 جنيهات.

أسعار الذهب العالمية
تراجع الذهب الثلاثاء مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب
عند 1882.70 دولار للأونصة أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأونصة.

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