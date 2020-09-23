وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية (فيديو)

كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التفاصيل المتعلقة بمبادرة بناة مصر الرقمية يتم التعاون من خلالها مع جامعات عالمية.



وقال "طلعت" في لقائه عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، إن هذه المبادرة موجه إلى حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، والمعيار الأساسي للاختيار هو التفوق والقدرة على استيعاب البرنامج الدراسي.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "البرنامج الدراسي الخاص بهذه المبادرة كثيف واليوم الدراسي طويل، لأنه يضم أكثر من محور دراسي، الأول هو المحور التقني الذي يعطي للطلبة فرصة للالتحاق في واحدة من أربع تخصصات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل المستقبلي".



وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه المبادرة تنتهي بحصول الطلبة بعد عام على درجة ماجستير من احدي الجامعات الدولية المرموقة والمشاركة في هذا البرنامج، موضحًا أن هذه الدراسة ستكون مقترنة بإكساب الطلبة بعض مهارات فن الشخصية والمقاومة والقيادة والمهارات وتقوية مستواهم في اللغة الإنجليزية".



وفي سياق منفصل قال إن مصر تتقدم بشكل مستمر في المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد تقدم أكبر في مجال رفع سرعة الإنترنت.



وأضاف "بدأنا في المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت، لا نستهدف فقط زيادة سرعة الإنترنت ولكن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وزيادة مناطق التغطية".



وتابع "مع بداية جائحة فيروس كورونا خاصة في شهري مارس وأبريل زادت الأحمال بصورة كبيرة بسبب اعتماد عدد كبير من المواطنين على الإنترنت خلال هذه الفترة وكذلك فترات الدراسة الأون لاين خلال العام الدراسي الماضي، ولكن الآن عادت السرعات إلى معدلاتها الطبيعية وإلى مستويات ما فوق 30 ميجابيت ثانية".



واستطرد "نسعى لتغطية أكبر عدد من المواطنين خاصة مع الدخول في العام الدراسي الجديد والاعتماد على الإنترنت بصورة أكبر خاصة كون العام الدراسي الجديد سيكون التعليم الأون لاين حاضرًا به"، مضيفًا "نعد البنية المعلوماتية لاستيعاب الأحمال والأعداد الكبيرة لمستخدمي الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل".