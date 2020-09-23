هل يكون كافاني بديل سواريز في برشلونة ؟

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني يترقب حسم مستقبله في الأيام القليلة المقبلة في ظل وضعه الصعب الراهن، حيث تتجاهله جميع الأندية الكبرى منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد كافاني انتهى مع باريس سان جيرمان في الصيف الحالي ولم ينجح النجم الأوروجواياني في الاتفاق مع أي نادي للإنضمام إلى صفوفه حتى الآن.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن كافاني كان ينتظر معرفة مصير المفاوضات بين مواطنه لويس سواريز نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تحديد مصيره.


وألمح البرنامج الإسباني أن وكيل أعمال كافاني كان قد عرض خدماته على برشلونة وريال مدريد قبل أن يتحرك مؤخرًا لتكرار نفس الأمر مع أتلتيكو مدريد.


وأوضح البرنامج الإسباني أن مسئولي برشلونة أوقفوا انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد مجانًا لأنهم لا يرغبون في تدعيم صفوفه أحد منافسيهم بصفقة مجانية.

أخبار تهمك

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ 40 دقيقة

عاجل| انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

11:35 م

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

12:25 ص

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»