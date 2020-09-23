كنزة مرسلي لـ"الفجر الفني": تكريمي من بلدي له احساس مختلف.. وقدمت ثقافة الجزائر دون انتظار مقابل





كرمت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي في ختام شهر التراث الثقافي، وذلك تقديرًا لاعتزازها بالزي التقليدي الجزائري.





وقالت كنزة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة بتكريم وزارة الثقافة الجزائرية لها مضيفة: "بعد تكريمي، حرصت على كتابة ما بداخلي من شعور بالسعادة عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت أنني منذ طفولتي كنت أستمع لكلام كبار النجوم من مختلف الدول العربية والأجنبية، عندما يتم تكريمهم من بلادهم دائما يكون لديهم رد فعل مختلف".





وأضافت أن كريم الفنان من بلده ولاسيما عندما يكون من جهة رسمية وموثوقة يخلق بداخله احساسًا جميلًا ورائعًا وفرحة كبيرة، وعن نفسي، كنت حريصة طوال حياتي قبل وبعد دخولي الفن؛ على أن أقدم ثقافة بلادي الجزائر للغير سواء الموسيقى أو الزي التقليدي الجزائري أو المأكولات الشهيرة أو مناظر أو آثار وكل شئ، وأفعل هذا الأمر بكل سعادة ومن قلبي وبدون أن أنتظر أي مقابل.





وتابعت: "وحرصت أيضًا على أن استغل موهبة الصوت الذي حباني بها الله، في أن أقدم صورة حقيقية جميلة للجزائر في كل أنحاء العالم، وهذا ما فعلته بعد التحاقي ببرنامج ستار أكاديمي، كنت أرتدي الزي التقليدي لبلادي وأتحدث بلهجتنا وأتغنى بأجمل أغانينا بمختلف أنواعها الموسيقية فالجزائر بلد غنية ثقافيًا، وأول شئ عملته بعد خروجي من البرنامج خضعت لجلسة تصوير خاصة باللباس التقليدي المتنوع حتى يعرف الناس الزي الجميل الخاص بنا ودائما ما أظهر به في كل المناسبات".





واختتمت كنزة حديثها: ولذلك كنت سعيدة جدا بالتكريم والأجواء بالحفل كانت رائعة، وأتقدم بتحية كبيرة لوزارة الثقافية الجزائرية على هذه الخطوة النبيلة والمبادرة الرائعة والتي أتمنى أن تقام وتكرر كل فترة؛ وأشجع كل إنسان مبدع لديه صوت وشهرة وصدى أن يقدم صورة جميلة عن بلاده.



