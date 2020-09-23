كنزة مرسلي لـ"الفجر الفني": تكريمي من بلدي له احساس مختلف.. وقدمت ثقافة الجزائر دون انتظار مقابل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

كرمت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي في ختام شهر التراث الثقافي، وذلك تقديرًا لاعتزازها بالزي التقليدي الجزائري.

وقالت كنزة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة بتكريم وزارة الثقافة الجزائرية لها مضيفة: "بعد تكريمي، حرصت على كتابة ما بداخلي من شعور بالسعادة عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت أنني منذ طفولتي كنت أستمع لكلام كبار النجوم من مختلف الدول العربية والأجنبية، عندما يتم تكريمهم من بلادهم دائما يكون لديهم رد فعل مختلف".

وأضافت أن كريم الفنان من بلده ولاسيما عندما يكون من جهة رسمية وموثوقة يخلق بداخله احساسًا جميلًا ورائعًا وفرحة كبيرة، وعن نفسي، كنت حريصة طوال حياتي قبل وبعد دخولي الفن؛ على أن أقدم ثقافة بلادي الجزائر للغير سواء الموسيقى أو الزي التقليدي الجزائري أو المأكولات الشهيرة أو مناظر أو آثار وكل شئ، وأفعل هذا الأمر بكل سعادة ومن قلبي وبدون أن أنتظر أي مقابل.

وتابعت: "وحرصت أيضًا على أن استغل موهبة الصوت الذي حباني بها الله، في أن أقدم صورة حقيقية جميلة للجزائر في كل أنحاء العالم، وهذا ما فعلته بعد التحاقي ببرنامج ستار أكاديمي، كنت أرتدي الزي التقليدي لبلادي وأتحدث بلهجتنا وأتغنى بأجمل أغانينا بمختلف أنواعها الموسيقية فالجزائر بلد غنية ثقافيًا، وأول شئ عملته بعد خروجي من البرنامج خضعت لجلسة تصوير خاصة باللباس التقليدي المتنوع حتى يعرف الناس الزي الجميل الخاص بنا ودائما ما أظهر به في كل المناسبات".

واختتمت كنزة حديثها: ولذلك كنت سعيدة جدا بالتكريم والأجواء بالحفل كانت رائعة، وأتقدم بتحية كبيرة لوزارة الثقافية الجزائرية على هذه الخطوة النبيلة والمبادرة الرائعة والتي أتمنى أن تقام وتكرر كل فترة؛ وأشجع كل إنسان مبدع لديه صوت وشهرة وصدى أن يقدم صورة جميلة عن بلاده.


أخبار تهمك

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ 41 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

11:35 م

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

12:25 ص

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»