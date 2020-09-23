رامز جلال يروج لفيلمه الجديد"أحمد نوتردام" مع غادة عادل













حرص الفنان رامز جلال، على ترويج لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ونشر رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة البوستر الخاص بالفيلم، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم".وتابع: "فيلم (حمد_نوتردام ) .. قريبا لا تخافوا .. ولكن هزروا! .. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".يذكر أن الفيلم تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالى بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلمى "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".ويجمع فيلم "أحمد نوتردام" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاما، وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الراحل حسن حسنى.