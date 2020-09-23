48 هدف وتألق كيرفالا وكوكو وعبد العال وياسين وكريسبو بالقسم الثاني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ورأفت أمين
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أقيمت 18 مباراة، في أول جولة، عقب عودة الحياة لملاعب القسم الثاني، إذ شهدت منافسات الأسبوع الثامن عشر، إثارة كبيرة، في الثلاث مجموعات.

شهدت تلك الجولة المثيرة، تألق أكثر من لاعب أبرزهم كيرفالا مهاجم أبو قير، صاحب الهاتريك في مرمى الحمام، ومحمود كوكو، حارس منتخب السويس، الذي نجح في التصدي لركتي جزاء في الوقت القاتل من لقاء الداخلية، ليقود فريقه لأغلى فوز، ورضا عبد العال لاعب بني سويف، الذي سجل ثنائية في مرمى ديروط، ومحمد كريسبو لاعب الأوليمبي، الذي أحرز هدفين أيضاً في لقاء بيلا، وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، الذي سجل هدفي الفوز لفريقه في مرمى محمد صبحي حارس الداخلية.

يستعرض "الفجر الرياضي" خلال تقريره التالي، حصاد وأرقام تلك الجولة التي أسفرت عن إحراز 48 هدف، منهم 19 هدف، بمجموعة الصعيد، و11 هدف بمجموعة القاهرة، و18 هدف، بمجموعة بحري.

المجموعة الأولى

شهدت مجموعة الصعيد مفاجأه وحيدة، بتعادل الألومنيوم، مع طهطا، بهدفين لكل منهما، بعدما تقدم أصحاب الديار بثنائية نظيفة، في الشوط الأول، عن طريق أغاثون، ومحمود نجاح، ثم سجل طهطا هدفين في الشوط الثاني، عن طريق فالو وأحمد ياسر.

فيما أسفرت باقي المواجهات عن تفوق بترول أسيوط على الإعلاميين، 2-0 سجلهما مصطفى عبد الفتاح وأحمد ترك، وتغلب المنيا على الفيوم، 2-1 عن طريق مصطفى الشوبكي، ومحمد علي، وأحرز للفيوم محمد رفعت، وحقق بني سويف فوز ساحق على ديروط 5-2، سجله، رضا عبد العال "هدفين" ومحمود عبد العاطي، وكريم أشرف، وحسام عيسى، وأحرز هدفي ديروط حماده زيدان وحسام منصور، وفاز البنك الأهلي خارج قواعده، على شبان مسلمين قنا 2-0 عن طريق محمد ناجح ولاندري، وبهدف كمارا فاز سوهاج على التليفونات.
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المجموعة الثانية

مجموعة القاهرة شهدت مواجهات ساخنة، أسفرت عن، فوز مثير وغالي لمنتخب السويس، خارج ملعبه، على فريق الداخلية، بهدفين لهدف، سجلهما، اللاعب حسن ياسين، في الشوط الأول، وأحرز أحمد تمساح هدف الداخلية قبل نهاية الشوط الثاني، وفي الوقت بدل الضائع، تصدى محمود كوكو حارس السويس، لركتي جزاء.

وتغلب القناة على الزرقا، 2-1، سجلهما، أحمد الصعيدي، وعلي شوقي، وأحرز للزرقا أحمد إبراهيم، وفاز النصر على المريخ، بهدف محمود السيد، وبتروجت على الترسانة، بهدف لمحمود فيلكس، وتعادل شبين مع النجوم 1-1، سجل للأول أيمن سعد بضربة رأس، من عرضية محمد خالد، وتعادل للنجوم محمود صابر، من بينيه، حسين حمدي، وسيراميكا على كوكاكولا، بهدف للاعب أحمد غنيم.

وشهدت تلك المجموعة، ظهور محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، في ملعب شبين مرتدياً كاب، للوقاية من حرارة الشمس، بجانب إرتداء سمير كمونه، مدرب الجمهورية، لتيشرت لفت الأنظار.
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المجموعة الثالثة

حقق فريق أبو قير، في تحقيق فوز كبير، على حساب فريق الحمام، بنتيجة 4-0، عن طريق كيرفالا 3 أهداف، وهاني السيد هدف، كما تغلب دكرنس على دمنهور 0-2 سجلهما حميده علي، الذي إحتفل بالكمامة الواقية من فيروس كورونا، كما فاز الأوليمبي على بيلا 4-1 أحرزهم محمد كريسبو "هدفين" ومروان شاهين، وهادي أنور، كما حقق بلدية المحلة الفوز على المالية 2-1 عن طريق أحمد معروف، وعمرو مصطفى، وسجل محمود عزت هدف التقدم للمالية،  وخسر الرجاء على أرضه من غزل المحلة 0-2 سجلهما، محمود صلاح، ومحمد حمدان، وسقط المنصورة، على ملعبه، أمام فاركو بالخسارة 2-0 عن طريق كريم حسن وهشام فتح الله.
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حصاد القسم الثاني الفجر

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