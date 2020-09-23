محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه نادي مصر.

 

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره نادي مصر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

 

محمود بسيوني (حكم ساحة)

 

محمد عبد القادر ومصطفى حسن (حكمين مساعدين)

 

حسين إسماعيل (حكم رابع)

 

وائل فرحان (حكم فيديو)

 

أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو)


وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، بالجولة الماضية.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 7 ساعات

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل| انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ ساعتين

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ ساعة و نصف

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

11:35 م

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

12:25 ص

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»