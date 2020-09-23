محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه نادي مصر.

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره نادي مصر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

محمود بسيوني (حكم ساحة)

محمد عبد القادر ومصطفى حسن (حكمين مساعدين)

حسين إسماعيل (حكم رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو)

أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو)





وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، بالجولة الماضية.