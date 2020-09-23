محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة
القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه نادي مصر.
ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الأربعاء
على نظيره نادي مصر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-
محمود بسيوني (حكم ساحة)
محمد عبد القادر ومصطفى حسن (حكمين مساعدين)
حسين إسماعيل (حكم رابع)
وائل فرحان (حكم فيديو)
أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو)
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، بالجولة الماضية.