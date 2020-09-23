خالد أنور: محظوظ بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أكد الفنان الشاب خالد أنور، أنه من حسن حظه الوقوف أمام الزعيم عادل إمام، في مسلسل "عوالم خفية"، مضيفًا: "هذا في حد ذاته حلم كبير لأي فنان في الوطن العربي ولو بمشهد واحد. 

وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا سعيد بالتعاون مع نجوم كبار لهم تاريخ فني كبير يتشرف أي فنان بالوقوف أمامهم.

وتابع: "وكنت سعيد الحظ أيضًا بالمشاركة أيضا في مسلسل "سكر زيادة" مع النجوم والقيم الكبيرة، منهم نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، وكل نجوم المسلسل الذين سعدت بالمشاركة معهم أيضاً.

ووجدد تأكيده  أن الوقوف أمام هؤلاء النجوم ساهم في مستوى الانتشار والتعلم.

أخبار تهمك

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ ساعتين

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

منذ ساعة و نصف

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

منذ ساعة و نصف

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

09:30 م

صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل

11:35 م

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال

12:25 ص

راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»