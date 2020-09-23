خالد أنور: محظوظ بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام





أكد الفنان الشاب خالد أنور، أنه من حسن حظه الوقوف أمام الزعيم عادل إمام، في مسلسل "عوالم خفية"، مضيفًا: "هذا في حد ذاته حلم كبير لأي فنان في الوطن العربي ولو بمشهد واحد.





وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا سعيد بالتعاون مع نجوم كبار لهم تاريخ فني كبير يتشرف أي فنان بالوقوف أمامهم.





وتابع: "وكنت سعيد الحظ أيضًا بالمشاركة أيضا في مسلسل "سكر زيادة" مع النجوم والقيم الكبيرة، منهم نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، وكل نجوم المسلسل الذين سعدت بالمشاركة معهم أيضاً.





ووجدد تأكيده أن الوقوف أمام هؤلاء النجوم ساهم في مستوى الانتشار والتعلم.