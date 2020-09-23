"الري" تكشف تفاصيل جديدة حول فيضان نهر النيل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن موسم الفيضان يبدأ في شهر أغسطس من كل عام ويستمر لمدة 3 شهور، وتحجز هذه المياه في بحيرة السد العالي، ومن خلال خطط موضوعة يتم صرف المياه بشكل محدد، لكي تكفي طوال السنة.



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن كافة المؤشرات تؤكد أن فيضان النهر أعلى من المتوسط، وهذا مبشر جدًا، لافتَا إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه المياه لغسل النهر وتحسين نوعية المياه، وتقليل نسبة الأمونيا في فرع رشيد، وغسيل الشبكة بشكل كامل.



ولفت إلى أن الوزارة حذرت الأهالي المتواجدين في طرح النهر من الفيضان، بضرورة الابتعاد عن هذه الأراضي التي تعد عنصر رئيسي من أراضي النهر.





