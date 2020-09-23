زوجة الشيخ طلال آل ثاني تفضح سيطرة تميم على القضاء القطري

قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني المحتجز في قطر، إن النظام القطري لا يحترم حقوق الإنسان ولا القضاء الدولي، وأن قاضي قطري في وقت سابق قدم استقالته اعتراضا منه على التدخل المستمر للنظام في الأحكام القضائية، وأن الأوامر تأتي من تميم بن حمد ولا يمكن لأي قاضي مناقشتها، موضحة: "هو قضاء يسيطر عليه شخص واحد فقط".



وأضافت "أريان"، خلال مداخلة لها عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن زوجها في منشأة مجهولة لا يعرف أحد طريقها، وأنها تواصلت مع أحد المحاميين في الأمم المتحدة، من أجل المطالبة بحصوله على حقوقه الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن زوجها مختطف ولا يمكنها رؤيته أو معرفة مكانه، ولم يسمحوا لها بأي تواصل معه، مع أن المحامي أرسل أكثر من طلب عن طريق السفارة الألمانية ولكن دون جدوى.



واستكملت زوجة الشيخ طلال آل ثاني المحتجز في قطر: "نحن لا نعرف أين هو، وهل هو موجود أو لا، النظام القطري قطع عننا أي تواصل معه، ولا نعلم عن صحته شيء، مفيش إحساس بالأطفال دول اللي مشافوش والدهم من سنين، وما يحدث عبارة عن حقد وانتقام لأسباب ما أحد يعرفها حتى الآن".





