رئيس كوريا الجنوبية يدعوا لإنهاء الحرب الكورية بدعم أممي

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه - إن، إلى إعلان نهاية الحرب الكورية، مشيرا إلى أن ذلك يمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.





جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن مون، طلب دعم المجتمع الدولي، حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار، عن طريق إعلان نهاية الحرب.





وذكرت الوكالة أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لاندلاع الحرب، التي انتهت في عام 1953 بهدنة، وليس معاهدة سلام.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في خطابه المسجل سابقا والمقدم إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "حان الوقت لإزالة المأساة العالقة في شبه الجزيرة الكورية. يجب أن تنتهي الحرب تماما وإلى الأبد.





ويهدف عرض مون، إلى تنشيط عملية السلام الكورية، التي فقدت زخمها منذ فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، في التوصل إلى اتفاق في قمة هانوي في أوائل العام الماضي.





ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود، على الرغم من سلسلة من محادثات القمة بين "مون" و"كيم" في عام 2018.





وتابع مون: "السلام في شبه الجزيرة الكورية لا يزال في طور الإعداد، والتغييرات التي كانت تفيض بالآمال توقفت، مشيرا إلى أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يضمن السلام في شمال شرق آسيا، وسيحدث تغييرات إيجابية في النظام العالمي.



