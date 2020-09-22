أمير مرتضى: كارتيرون انتحر كرويا.. والزمالك لن يفرط في إفريقيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن كارتيرون هرب من النادي، وهو ما جعل جماهير الزمالك تركز مع نتائج فريق التعاون السعودي.. مشيرا إلى أنه تولى فريقا صغيرا لذا اعتبره منتحرا كرويا.

 

أضاف أمير مرتضى أن الزمالك  في فترة حساسة جداً ، ويجب عدم التسرع  لأن الجميع ينتظر بطولة إفريقيا.. مشددا على أن هناك مدربين اعتذروا عن عدم تولي الفريق بسبب  صعوبة هذا التوقيت، بينما هناك مدربون قبلوا هذا التحدي.

أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن إدارة النادي تنتظر المدرب الأكثر استعدادا ويمتلك خطة واضحه  حتى موعد  مواجهة نصف نهائي إفريقيا.. موضحا أننا كنا فى حالة طوارئ   بسبب الموقف الحالي  للاستقرار علي المدير الجديد لأن هدفنا  الفوز ببطولة افريقيا خاصة بعد موقف كارتيرون الذي زاد الجميع إصرارا على التتويج الإفريقي.

 

وتابع أمير مرتضى:" نحن محظوظون بسبب وجود مجلس الإدارة واللاعبين الحاليين والذين نثق فيهم جميعا .. مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكون كارتيرون موجودا ونخسر البطولة الإفريقية مثلما حدث مع الأهلي وقت توليه تدريبه، موضحا أن هذه هي حال كرة القدم".

 

واختتم أمير مرتضى بأنه ليس مناسبا الحديث حاليا عن رحيل محمد عواد عن الفريق أو اللاعبين الذين ستم الاستغناء عنهم أو إعارتهم، بسبب تركيز الجميع في الدوري وبطولة إفريقيا حاليا.

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