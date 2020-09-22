ليفربول ينافس ريال مدريد على الصفقة الأسطورية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر من أبرز الأسماء المطلوبة في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن كلا من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي يتواصلان مع كيليان مبابي تمهيدًا للتعاقد معه في صيف 2021.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كلا من ليفربول وريال مدريد سوف يتصارعان على التعاقد مع مبابي عقب نهاية الموسم الحالي في حين سيكون برشلونة خارج المنافسة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا أبلغ إدارة ناديه في الأسابيع الماضية برغبته في الرحيل عن الفريق الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد سيكون الأقرب للتعاقد مع مبابي بسبب رغبة النجم الفرنسب باللعب بقميص الملكي بالإضافة إلى العلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

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