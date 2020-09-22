راندا البحيري تفصح عن إعجابها بمعز مسعود عقب أنباء ارتباطه بحلا شيحة

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انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود والذي كان متزوج من شيري عادل سابقا، وذلك عقب ملاحظة الكثير تواجدهم معا في أماكن عديدة وخاصة أثناء تصويرها أعمالها الفنية.



وتفاجأ البعض بمدح الفنانة راندا البحيري في الداعية معز مسعود بالتزامن مع ذلك، حيث كتبت تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "أنا هقولك على حاجة أنا عمري ما شدني راجل أوي من أول نظرة..أنا كنت في مكان كده وهو قاعد في ترابيزة لوحده بيكتب مكنتش عارفة إن ده معز بس حسيت إني عايزة أتكلم مع الراجل ده من غير أصلا ما اعرف مين هو".



يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرون، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



