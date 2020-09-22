حلا شيحة ومعز مسعود يثيران الجدل حول وجود علاقة بينهما

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين النجمة حلا شيحة، والداعية معز مسعود بمختلف المواقع الصحفية.


كما أثار تعليق "حلا" على آخر صورة لـ"مسعود" شكوك الكثير، حيث ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا: "هاي معز.. من ألتقطت هذه الصورة".


ولم يخرج الداعية الإسلامي معز مسعود نفى هذه الشائعة، وأيضاً التزمت النجمة حلا شيحة الصمت، الأمر الذى زاد شكوك الكثير حول تأكيد هذه الشائعة.


يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" هو آخر أعمال حلا شيحة الفنية، التي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من يسرا، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وأخرون، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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