محافظ مطروح يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي لعبة "الصاروخ"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
لعبة الصاروخ
لعبة الصاروخ
كـسـاب أحـمـد
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خروج 8 حالات من المصابين أثر سقوط لعبة ملاهي بالمحافظة، بعد الاطمئنان على صحتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن هناك حالتان إحداهم في مستشفى العلمين والأخرى بمستشفى سموحة، ما زالا يتلقيان الرعاية الصحية.

وأضاف "شعيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إيقاف "الملاهي"، بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية للمعدات والألعاب بها، مشددًا على أنه وجه بالإغلاق الكامل للملاهي لحين التأكد من سلامة ما بها من معدات.

هذا وأغلقت الشرطة ملاهي مطروح، والتي شهدت، حادثا أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم تعيين أفراد أمن على الملاهي وأخطرت النيابة للتحقيق، فيما انتقلت المباحث من قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث الملاهي لمعاينته.

أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.

ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة فى الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.

وأصيب في الحادث كل من: نرمين حسنى حسن 35 عاما، من الإسكندرية، ويوسف محمد السيد، عشر أعوام، من الإسكندرية، ويوسف جرجس ظاهر 11 عاما، من الهرم بالجيزة، ومحمد أشرف عبد الله 23 عاما، من القاهرة، ومريم جرجس ظاهر 15 عاما، من الهرم بالجيزة، ونادين محمد السيد 10 أعوام، من الإسكندرية، وأمل صلاح الدين عاشور 52 عاما، من الإسكندرية، وأحمد أشرف مصطفى، 10 أعوام، من الإسكندرية، ونادية حسني حسن 39 عاما، من الإسكندرية.

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