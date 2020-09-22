كأس الرابطة الإنجليزية - وست هام يتأهل لدور الستة عشر.. ووست بروميتش يودع البطولة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
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صعد وست هام يونايتد إلى دور الستة عشر لبطولة كاس الرابطة للأندية المحترفة الإنجليزية، بعد فوزه الساحق على هال سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثالث.

وودع وست بروميتش البيون البطولة من الدور الثالث بخسارته أمام ضيفه برنتفورد 4 /5 بركلات الجزاء الترجيحية في الوقت الذي صعد فيه نيوبورت كونتي لدور الستة عشر بفوزه على ضيفه واتفورد 3/ 1.

وخاض ويستهام مباراته على الاستاد الأولمبي في غياب مدربه ديفيد مويس ولاعبيه عيسى ديوب وجوش كولن بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للثنائي سباستيان هيلير اندريه يارمولنكو حيث سجل كل منهما هدفين.

وافتتح روبير سنودجراس التسجيل لويستهام في الدقيقة 18 ثم أضاف هيلير الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتبعه يارمولنكو بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل هيلير الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة قبل أن يختتم يارمولنكو التسجيل في الوقت بدل الضائع، فيما تكفل ماليك ويلكس بالهدف الوحيد لهال سيتي في الدقيقة 70.

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