السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق الأمة المصرية حيال أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء "نود أن نعرب عن تصاعد قلق الأمة المصرية حيال هذا المشروع التي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر السنين".

وأضاف "أمضينا أكثر من عقد كامل في مفاوضات حول سعد النهضة سعيًا منا للتوصل لاتفاق ينظم ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي وصون مصالح مصر المائية وحقها في الحياة".

وتابع "قمنا بمفاوضات مكثفة لتقريب مواقف الدول الثلاث كما انخرطنا في النقاشات التي جرت من الجولات التفاوضية التي دعت إليها جنوب إفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي".

واستطرد "نود أن نؤكد أن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه ضرورة للبقاء دون انتقاص لحقوق الأشقاء، وهذا الموضوع يتصل اتصالًا مباشرًا بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

واستكمل حديثه "وهو ما يقع على المجتمع الدولي مسؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة، ولن يستمر أمد التفاوض إلى لا ما نهاية لفرض الأمر الواقع، لان شعوبنا تطوق إلى الاستقرار والتنمية وحقبة جديدة واعدة من التعامل".

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الكلمات المفتاحية

نهر النيل مفاوضات سد النهضة السيسي

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