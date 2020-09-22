اتفاق هندي-صيني جديد بشأن إرسال جنود إلى الحدود المتنازع عليها

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قالت نيودلهي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء إن القادة العسكريين من الهند والصين اتفقوا على "وقف إرسال مزيد من القوات" إلى حدود البلدين المتنازع عليها في جبال الهيمالايا بعد محادثات رفيعة المستوى بين الجارتين النوويتين.



وازداد توتر العلاقة الشائكة بين العملاقين الآسيويين بعد اشتباك في منطقة لاداخ الجبلية المرتفعة بالقرب من الحدود في 15 يونيو قتل فيه 20 جنديًا هنديًا.



وعقد القادة العسكريون عدة جولات من المحادثات بهدف تخفيف التوتر في أعقاب ذلك، وعُقدت الجولة السادسة الإثنين. ويبدو أنه تم إحراز تقدم ضئيل حتى الآن.



وقال الجيش الهندي في بيان إن الجانبين اتفقا على "وقف إرسال مزيد من القوات إلى خط المواجهة والامتناع عن تغيير الوضع على الأرض من جانب واحد وتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تعقد الوضع".



واتفقا على "تجنب سوء التفاهم وسوء التقدير" وعلى عقد الاجتماع المقبل "في أقرب وقت ممكن".



على الرغم من المحادثات، وقع حادث آخر في أوائل سبتمبر عندما أطلقت أعيرة نارية لأول مرة منذ 45 عامًا على الحدود.

بعد اشتباك يونيو الدامي - والذي أسفر أيضًا عن عدد غير معروف من الضحايا في الجانب الصيني - أرسلت الدولتان الأكثر اكتظاظًا في العالم عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الحدود.



وقد خاضت الهند والصين حربًا على الحدود عام 1962.

