مجلس التعاون الخليجية يبحث التنسيق بين هيئات أسواق المال

عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون اجتماعها التاسع، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.





وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أبرزها موضوع خارطة الطريق للمبادرات والأوليات التي ستساهم في تعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس.



