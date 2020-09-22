مجلس التعاون الخليجية يبحث التنسيق بين هيئات أسواق المال
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:14 م
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عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون اجتماعها التاسع، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أبرزها موضوع خارطة الطريق للمبادرات والأوليات التي ستساهم في تعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك بعد مرحلة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهم ما توصل إليه الاجتماعين الـ 20 والـ21 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس لمناقشة تداعيات أزمة كورونا.