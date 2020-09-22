الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

ترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بسرعة حسم ملف اللاعبين الأجانب، لشراء عدد من اللاعبين الجدد ودعم الفريق في المراكز التي يحتاجها خلال الموسم المقبل.





ويأتي ذلك لمساعدة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، للذهاب بالفريق إلي بر الأمان، ومن المقرر النظر في مصير الأنجولي جيرالدو وجونيور أجاى ووليد أزارو.





ويريد جيرالدو الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء دون الدخول في أي صفقة تبادلية داخل مصر، حيث يأمل اللاعب باللعب في البرازيل.





وعلى الجانب الآخر يرغب أجاى من إدارة النادي الأهلي برحيله أو بقائه داخل صفوف الفريق ولا يرغب في الخروج على سبيل الإعارة.





أما عن موقف وليد أزارو، فإن إدارة النادي الأهلي تترقب وصول اللاعب إلي أرض المحروسة من أجل مناقشة مستقبله داخل الفريق، بجانب إنتظار رأي السويسري رينيه فايلر، من مشاركته المغربي مع الفريق ليحدد بناء على ذلك موقفه الشخصي من جانب بقاء أو الرحيل اللاعب.





وفي نفس الوقت تتمسك إدارة النادي الأهلي بالتجديد للاعب نظرا لخبراته وإمكانياته الفنية، ويملك أزارو عدة عروض أخرى، بينها عرضًا إماراتيًا ضخماً.





ويرى أزارو أن السويسري ليس مقتنع به ولا يريد منحه فرصة للعب في داخل النادي الأهلي، وهو ماظهر خلال تواجده مع الفريق في الوقت الحالي.







