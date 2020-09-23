شاهد.. رسالة من والد المقاول الهارب لابنه: "ابعت الفلوس شكلنا بقى وحش"

عرض الإعلامي أحمد موسى رسالة خاصة من والد الهارب محمد علي، لابنه يطالبه فيها بإرسال الأموال التي سرقها من شقيقه وأبناءه الأيتام.



وقال والد الهارب في الرسالة التي تم عرضها ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "يا محمد ابعت الفلوس عشان شكلنا بقى وحش ومش هينفع اتحبس".



وتابع والد المقاول الهارب في الرسالة: "في السن ده مش هينفع اتحبس.. في نيابة ومحكمة يا محمد ولازم تبعت الفلوس".



وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإرهابي محمد على سيأتي لمصر ويركب "البوكس" بتهم الفساد والخيانة والتهرب الضريبي والسرقة والتآمر على مصر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهارب محمد علي سوف يتم محاكمته لأنه يعمل كأجير لهدم مصر.



كما قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان إلكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.



وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".



وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".



وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

