موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



