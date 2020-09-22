أمام الأمم المتحدة.. السيسي: نكافح مظاهر العنف ضد المرأة (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها، فضلًا عن تمكينها وفقًا لما جاء في الدستور.

وقال السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة، إن مصر شرعت في تعزيز مسيرة مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع " تحظى الأجندة الدولية لحقوق الإنسان بأهمية متزايدة لما لها من تأثير مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتعزيز الخدمات المقدمة له ضمان لتمتعه بحياة كريمة".

واستطرد "الدستور المصري وتعديلاته يتضمن مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة، ونواصل تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز".

واستكمل حديثه "مصر تعمل على تجديد الخطاب الديني وتأكيد حرية العقيدة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الشباب لاسيما من خلال المشاركة في عملية صنع القرار من خلال منتديات الشباب الدولية وتنفيذ المبادرات".

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حقوق الإنسان المرأة العنف السيسي الأمم المتحدة

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