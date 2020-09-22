أمريكا وأوروبا تعتقلان 179 من أفراد شبكة الإنترنت المظلمة

أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا اليوم الثلاثاء اعتقال 179 من المشتبه بهم في إطار عملية منسقة تستهدف الأفراد على شبكة الإنترنت المظلمة.





وأفادت الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووزارة العدل الأمريكية بأن العملية الدولية أدت أيضاً إلى ضبط أكثر من 6.5 مليون دولار نقداً وعملات افتراضية، بالإضافة إلى 500 كيلوغرام من المخدرات مثل الفنتانيل والهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة.





وشهدت الولايات المتحدة اعتقال 121 مشتبهاً بهم، تليها ألمانيا التي شهدت اعتقال 42 شخصاً ثم ثمانية في هولندا وأربعة في بريطانيا وثلاثة في النمسا. ولا تزال العديد من التحقيقات جارية.





ووصفت وزارة العدل الأمريكية العملية المعروفة باسم "ديسرب تور" بأنها انتصار كبير ضد سوق المخدرات غير الشرعية ، والتي انتقلت بشكل متزايد إلى الإنترنت في السنوات الأخيرة.





وتعد الإنترنت المظلمة، جزءاً من الإنترنت غير مرئي لمحركات البحث ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال متصفح مجهول يسمى "تور". وتستخدم الشبكة المظلمة غالباً لبيع وشراء المخدرات والمواد الإباحية وغيرها من السلع غير المشروعة.





وقالت وزارة العدل في بيان إن "عملية ديسرب تور هي أكبر عملية تقوم بها حكومة الولايات المتحدة حتى الآن ضد النشاط الإجرامي على الشبكة المظلمة، خاصة الاتجار بالمواد الأفيونية".