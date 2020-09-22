عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يدرس النادي الأهلي اقحام المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ورفض أزارو العودة إلى الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في خوض تجربة بالدوري الإماراتي بعدما جلب له وكيله عرضًا مغريًا.


ويرغب الأهلي في حسم صفقة بدر بانون، نجم نادي الرجاء، سريعا، عن طريق مبلغ مالي وإبرام صفقة تبادلية، ولكن أزارو قد يقف عقبة أمام تحقيق ذلك.


جدير بالذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات.

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