غدًا.. بدء التنسيق الداخلي "التشعيب" بآداب عين شمس



ويستمر التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس حتى يوم الاربعاء 30 سبتمبر الجاري، بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقًا للكشوف المعلنة.



وأوضح أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021 "، والذين يبلغ عددهم 2453طالبا وطالبة "انتظام" و712 طالبا وطالبات "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجديًا بواقع 500 طالب يوميًا، حيث يتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كوفيد 19 " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورا بكل خطوات التنسيق.



كما استعد أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي" من احد المراكز المعتمدة وان لم تتواجد فيتم اخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.



فيما أكدت أ.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضًا عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحة حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق.



الي جانب تواجد اعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.



واوضحت ا. د حنان كامل أن الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)،شهادة تحليل " فيروس سي " من احد المراكز المعتمدة، وأخيرًا استمارة (2جند) بالنسبة للذكور.

تبدأ غدًا الأربعاء 23 سبتمبر 2020، أعمال التنسيق الداخلي "التشعيب" بكلية الآداب جامعة عين شمس وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.