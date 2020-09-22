السيسي: من المؤسف أن يستمر غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المؤسف أن يستمر غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال أو السلاح أو توفير الملاذ الآمن أو المنابر الإعلامية والسياسية لهم.



وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، "بل وتسهيل انتقال الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ويشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال عمليات سياسية شاملة".

