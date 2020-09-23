تعليقاً على ما يروج له الإعلام المعادى.. وائل الإبراشي:"الإخوان تحول النملة لفيل"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وعى المصريين أنتصر على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، ولن يسمح لأحد بالمتاجرة بمشاكله وأزماته، موضحًا أن الجماعة المتطرفة تعمل على تضخيم الأمور البسيطة في مصر كونها مفلسة ومصابة بحالة هيستيرية، بعدما نبذها الشعب وأحبط مخططاتها، وتابع: "الإخوان يعملون على تحويل النملة إلى فيل.. ولكن تظل النملة نملة".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأمن ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بقرية أبو راجون بالبدراشين، ولكن جماعة الإخوان حاولت أن تجعل مشهد حرق سيارة الشرطة أنه انتصار لها، وتابع:"هذه الجماعة مصابة بحالة هستيرية بسبب فشلها في تفكيك الدولة المصرية، وعدم تعاطى المصريين لأكاذيبهم".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لإخواني مقيم في أوروبا يسب المصريين بشتائم خارجة ويطالبهم بإشهار الأسلحة ضد مؤسسات الدولة ويناشدهم بالخروج من أجل التخريب والتدمير.



من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

