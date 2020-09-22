اندلاع حريق هائل في مصنع قرب طهران (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:34 م
حريق
حريق
وكالات
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه قد اندلع حريق هائل في مصنع "ميهن" للألبان قرب العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي "لم يسقط قتلى أو مصابون... تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده"، مضيفا أن سبب الحريق قيد التحقيق، وفق وكالة "رويترز".

وشهدت إيران سلسلة من الحرائق كان آخرها، الحريق الذي اندلع في أحد المستشفيات وسط العاصمة طهران في بداية شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في مستشفى بشارع حافظ في طهران، في أحد مباني المستشفى المكون من 7 طوابق، والذي يضم الأقسام المتخصصة لـCCU والعلاج الكيميائي.

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