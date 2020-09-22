الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفهم النهائي من احتراف نجم الفريق الأول لكرة القدم، للدوري التركي بالموسم الجديد.

وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، عرضًا من جانب أحد الأندية التركية، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحفظ مسؤولو المارد الأبيض على المبلغ المعروض لضم اللاعب، وطلبوا زيادة العرض المادي من أجل مناقشة العرض، حيث لن يرحل اللاعب إلا بسعر مغري.

ويعد مصطفى محمد واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية بالوقت الحالي وهداف فريقه ببطولة الدوري، فضلًا عن مساهمته مع المنتخب الوطني الأولمبي، بالتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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