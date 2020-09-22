السيسي يطالب بالتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور مصر في تحقيق السلام الشامل والعادل الدائم، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق أبسط مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء: "على المجتمع الدولي تفعيل السلام والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين، وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التي تبتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام".

وفي سياق منفصل أكد الرئيس السيسي على ضرورة حل الأزمة اليمنية من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله.

ونالت الأزمة السورية نصيبها من خطاب الرئيس السيسي الذي أكد على أن الحل السياسي لهذه الأزمة أمرًا ملحًا، بما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها وطموحات شعبها والقضاء على الإرهاب.

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فلسطين سوريا اﻟﻌﺎﻟﻢ السيسي الأرض

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