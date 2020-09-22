أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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شن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أحمد سليمان،، هجومًا على مداخلة رئيس النادي مرتضى منصور، ، بالأمس الاثنين والتي من المنتظر التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل كارتيرون. 

وخلال مداخلة هاتفية عبرقناة الزمالك بالأمس  لمرتضى منصورلم يكشف بها عن المدير الفني الجديد الذي ينتظره جماهير الزمالك ليقود الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا التي سيواجه فيها الفريق الابيض نظيره الرجاء البيضاوي المغربي.

ووجه أحمد سليمان انتقاد شديد لمداخلة مرتضى منصور بسبب حديثه عن الدعاية الانتخابية لعضويته في مجلس النواب لمدة 29 دقيقة، ولم يتطرق حديثه عن المدرب الجديد الا في دقيقة واحدة وهو ما أثار الجدل لبعض عشاق القلعة البيضاء.

وهناك أكثر من مدير فني على طاولة إدارة الزمالك منهم البرتغالي فيريرا الذي اعتذر لأسباب خاصة كما يتواجد كالديرون وهو الأقرب لقيادة الفريق حسبما ذكر رئيس الزمالك من قبل.


جدير بالذكر أن تسعى إدارة الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل عن تدريب الزمالك ودفع الشرط الجزائي المقرر وانضم للدوري السعودي ليقود فريق التعاون حتى نهاية الموسم.

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