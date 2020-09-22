السيسي: مفاوضات سد النهضة يجب ألا تمتد إلى ما لا نهاية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تعرب عن قلقها إزاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مياه نهر النيل ليست حكرًا على أحد ولكنها بالنسبة لمصر مسألة حياة.



وذكر الرئيس السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي أن يمتد آمد التفاوض في سد النهضة إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".

